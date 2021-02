தேசிய செய்திகள்

மாநிலம் முழுவதும் பெண்கள் மீதான வன்கொடுமைகள் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்; முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் + "||" + Appropriate action will be taken to prevent violence against women chief-Minister pinarayi Vijayan

