தேசிய செய்திகள்

மவுனி என்னும் தை அமாவாசை அனுசரிப்பு - கங்கை நதியில் புனிதநீராட குவிந்த பக்தர்கள் + "||" + Devotees throng ghats in Varanasi to take a holy dip in Ganga river on the occasion of 'Mauni Amavasya'.

மவுனி என்னும் தை அமாவாசை அனுசரிப்பு - கங்கை நதியில் புனிதநீராட குவிந்த பக்தர்கள்