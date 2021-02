தேசிய செய்திகள்

லடாக் எல்லை பிரச்சினை குறித்து, மாநிலங்களவையில் இன்று விளக்கமளிக்கிறார் ராணுவ மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் + "||" + Defense Minister Rajnath Singh today briefed the state assembly on the Ladakh border issue

