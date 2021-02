தேசிய செய்திகள்

ஒரு அங்குலம் நிலத்தை கூட சீனாவிடம் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் - மாநிலங்களவையில் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் விளக்கம் + "||" + We will not give away even an inch of land to China -Defence Minister Rajnath Singh in Rajya Sabha

