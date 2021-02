மாநில செய்திகள்

"திமுக, அமமுகவிற்கு மக்கள் பாடம் புகட்டுவர்" - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + "People will teach a lesson to DMK and AMMK" - Minister Jayakumar

"திமுக, அமமுகவிற்கு மக்கள் பாடம் புகட்டுவர்" - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்