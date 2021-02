மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை தடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Central and state governments must take action to curb rising petrol and diesel prices - MK Stalin insistence

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை தடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின்