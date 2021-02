மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்புக்குள்ளான 60% தினக்கூலிகளுக்கு பட்ஜெட்டில் எதுவும் அறிவிப்பில்லை - தி.மு.க எம்.பி டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் + "||" + No budget announcement for 60% of corona affected daily wage earners - DMK MP TKS Ilangovan

