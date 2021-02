மாநில செய்திகள்

காங்கேயம் இன காளைக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் காங்கேயத்தில் வெண்கல சிலை அமைக்கப்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + A bronze statue will be erected at Kangayam to add pride to the Kangayam breed bull - Chief Minister Palanisamy

காங்கேயம் இன காளைக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் காங்கேயத்தில் வெண்கல சிலை அமைக்கப்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி