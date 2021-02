தனியார் துறையால் இந்தியாவுக்கு பெருமை பிரதமரின் பேச்சுக்கு இந்திய தொழில் அதிபர்கள் பாராட்டு

புதுடெல்லி

ஜனாதிபதி உரைக்கு நன்றி தெரிவித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவையில் நேற்று உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறும் போது

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பொது மற்றும் தனியார் துறைகள் அவசியம். எந்தவொரு துறையையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்- தொலைத் தொடர்பு, மருந்தகம்- தனியார் துறையின் பங்கை நாம் காண்கிறோம். இந்தியா மனிதகுலத்திற்கு சேவை செய்ய முடிந்தால், அது தனியார் துறையின் பங்கு முக்கிய காரணமாகும்

குறிப்பாக, தொலைத்தொடர்புத்துறையிலும், மருத்துவத்துறையிலும் தனியார் நிறுவனங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு மக்களுக்கு பல்வேறு வழிகளிலும் உதவி வருகின்றனர். ஏழை மக்கள் கூட ஸ்மார்ட் போன் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

மொபைல் போன்கள் விலை கடும் போட்டி காரணமாக மக்கள் எளிதாக வாங்கும் வகையில் குறைந்துள்ளது. கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் இந்தியாவால் மனிதநேய உதவிகளை பல நாடுகளுக்கும் செய்ய முடிகிறது என்றால், அதற்கு தனியார் துறை, தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பால்தான் முடிகிறது.

எனவே, தனியார் துறைகளையும், தனியார் நிறுவனங்களையும் அவமதிக்கும் கலாச்சாரம், போக்கை இனிமேலும் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது.

நாம் சுதந்திரத்தின் 75 ஆண்டுகளின் கதவுகளைத் தட்டுகிறோம். ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டிய விஷயம் & முன்னேற ஒரு சந்தர்ப்பம். நாம் உலகின் எந்த மூலையிலும் இருக்கலாம் அல்லது சமூகத்தின் எந்தவொரு அடுக்கையும் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் 100 ஆண்டுகால சுதந்திரத்தில் இந்தியாவை எங்கு அழைத்துச் செல்ல விரும்புகிறோம் என்பதில் புதிய தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும்.

ஜனநாயகம் நம் இரத்தத்தில், நம் சுவாசத்தில் உள்ளது. அது நமக்குள் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என கூறினார்.

இந்த நிலையில், தனியார் துறைகளை பிரதமர் மோடி பெருமைப்படுத்தி பேசியதற்கு இந்திய தொழிலதிபர்கள் பலர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

இது தொடர்பாக மகேந்திரா குழும சேர்மன் ஆனந்த் மகேந்திரா கூறுகையில், தொற்று நோய் காலக்கட்டத்தில் பிரதமரின் வார்த்தைகள் ஊக்குவிப்பாய் அமைந்துள்ளன. நாம் இப்போது நிர்வாகம் மற்றும் செயலில் எதிர்பார்ப்புக்கு இணங்க செயல்பட வேண்டியது அவசியம் என்று பாராட்டியுள்ளார்.

ஜேஎஸ்டபிள்யூ நிறுவனத் தலைவர் சாஜன் ஜிண்டால் கூறுகையில், இந்திய தொழிலதிபர்களுக்கு முதல் முறையாக ஒரு இந்தியப் பிரதமர் மரியாதை அளித்துப் பேசியுள்ளார். மேலும், பிரதமர் மோடி பேசியது நாட்டிற்கு செல்வத்தையும், வேலைவாய்ப்பையும் வழங்கிடும் தொழிலதிபர்கள் சமூகத்துக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகமாகும் என்று பாராட்டிப் பேசியுள்ளார்.

