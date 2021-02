மாநில செய்திகள்

கட்சியை உடைக்கவும், ஆட்சியை கலைக்கவும் ஸ்டாலின் போட்ட திட்டம் தவிடு பொடியாக்கப்பட்டது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Stalin's plan to break up the party and dissolve the regime was pulverized - Chief Minister Palanisamy

கட்சியை உடைக்கவும், ஆட்சியை கலைக்கவும் ஸ்டாலின் போட்ட திட்டம் தவிடு பொடியாக்கப்பட்டது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி