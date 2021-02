உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் ஐ.நா. அமைப்பு பணியாளர்கள் வாகனம் மீது தாக்குதல்; 5 பேர் பலி + "||" + UN Security Council calls for immediate end to hostilities in Afghanistan Organization personnel attack vehicle; 5 people killed

ஆப்கானிஸ்தானில் ஐ.நா. அமைப்பு பணியாளர்கள் வாகனம் மீது தாக்குதல்; 5 பேர் பலி