தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானின் உளவு அமைப்புக்கு டி.ஆர்.டி.ஓ.வின் உளவு தகவல்களை வழங்கிய நபருக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + Life sentence for person who provided DRDO spy information to Pakistan's spy agency

பாகிஸ்தானின் உளவு அமைப்புக்கு டி.ஆர்.டி.ஓ.வின் உளவு தகவல்களை வழங்கிய நபருக்கு ஆயுள் தண்டனை