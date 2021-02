தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்டில் பனிச்சரிவு: 36 உடல்கள் மீட்பு; 200 பேரை தேடும் பணி தீவிரம் + "||" + Avalanche in Uttarakhand: 36 bodies recovered; Intensity of work looking for 200 people

உத்தரகாண்டில் பனிச்சரிவு: 36 உடல்கள் மீட்பு; 200 பேரை தேடும் பணி தீவிரம்