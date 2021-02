மாநில செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவித்த பின் பொதுத்தேர்வு அட்டவணை: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + TN Public Exams 2021: SSLC, Plus 1, 2 dates after consultation in regards General Assembly elections

சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவித்த பின் பொதுத்தேர்வு அட்டவணை: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்