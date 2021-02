மாநில செய்திகள்

விருதுநகர்: சாத்தூர் அருகே பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து- 7 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 7 killed in fire at firecrackers factory in Tamil Nadu

