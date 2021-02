மாநில செய்திகள்

சசிகலாவை சந்திக்க உள்ளதாக வெளியான தகவலில் உண்மை இல்லை - பிரேமலதா விஜயகாந்த் மறுப்பு + "||" + no truth in the leaked information that he is to meet Sasikala Premalatha Vijayakand denies

சசிகலாவை சந்திக்க உள்ளதாக வெளியான தகவலில் உண்மை இல்லை - பிரேமலதா விஜயகாந்த் மறுப்பு