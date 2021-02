தேசிய செய்திகள்

டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைமுறை ஏழைகளுக்கு உதவவே.. பணக்காரர்களுக்கு அல்ல : மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதில் + "||" + false narrative is created to accuse - saying that this Govt works only for cronies: FM

