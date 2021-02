மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தூர் பட்டாசு ஆலையில் வெடிவிபத்து - உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம் - பிரதமர் மோடி + "||" + An ex-gratia of Rs. 2 lakh each has been approved from PMNRF for the next of kin of those who have lost their lives due to a fire in Virudhunagar, Prime Minister's Office

