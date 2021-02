தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் அமிர்தசரஸில் 6.1 ரிக்டர் அளவில் நிலடுக்கம்; இதுவரை எந்த சேதமும் ஏற்படவில்லை என மாநில அரசு தகவல் + "||" + No reports of any damage so far in Amritsar or other parts of Punjab following the earthquake : Punjab CM Captain Amarinder Singh

