தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப்பில் இரவில் நிலநடுக்கம் வீதிகளில் தஞ்சம் புகுந்த மக்கள் + "||" + People taking refuge in the streets of Punjab earthquake at night

பஞ்சாப்பில் இரவில் நிலநடுக்கம் வீதிகளில் தஞ்சம் புகுந்த மக்கள்