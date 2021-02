உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி; கனடாவில் பின்விளைவுகளால் 651 பேருக்கு பாதிப்பு + "||" + Corona vaccine; 651 people affected by the aftermath in Canada

கொரோனா தடுப்பூசி; கனடாவில் பின்விளைவுகளால் 651 பேருக்கு பாதிப்பு