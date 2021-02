உலக செய்திகள்

ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு புதிய பொருளாதார தடைகளை விதித்தால் உறவுகளை துண்டிக்க தயார் - ரஷியா + "||" + Russia ‘ready’ to break ties with EU if sanctions imposed: Lavrov

ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு புதிய பொருளாதார தடைகளை விதித்தால் உறவுகளை துண்டிக்க தயார் - ரஷியா