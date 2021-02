உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் 130க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் மோதல்; உயிரிழப்பு 6 ஆக உயர்வு + "||" + More than 130 vehicle collisions in the US; Death toll rises to 6

அமெரிக்காவில் 130க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் மோதல்; உயிரிழப்பு 6 ஆக உயர்வு