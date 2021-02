மாநில செய்திகள்

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கையை விட்டு ஆட்சி நழுவ போகிறது; திமுக கையில் தான் ஆட்சி வரப்போகிறது - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + The regime is going to slip out of the hands of Edappadi Palanisamy MK Stalin's speech

