தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் இதுவரை 80 லட்சம் மேற்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது - சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல் + "||" + Till 6pm today, a total of 80,52,454 vaccinations have been carried out Health Ministry

நாட்டில் இதுவரை 80 லட்சம் மேற்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது - சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல்