மாநில செய்திகள்

ஒளவையார், மகாகவி பாரதியார் பாடல்களை மேற்கோள் காட்டி சென்னை நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + I am proud to dedicate to the nation the indigenously designed and manufactured Arjun Main Battle Tank (MK-1A): PM Modi

ஒளவையார், மகாகவி பாரதியார் பாடல்களை மேற்கோள் காட்டி சென்னை நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு