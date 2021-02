மாநில செய்திகள்

பிரதமரிடம் மதுரை எய்ம்ஸ், நீட் விலக்கு, 7 பேர் விடுதலை உள்ளிட்டவை குறித்து முதலமைச்சர் பழனிசாமி கேட்பாரா? - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Will Chief Minister Palanisamy ask the Prime Minister about Madurai AIIMS, NEET exemption and release of 7 persons? - MK Stalin

