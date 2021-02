மாநில செய்திகள்

தமிழுக்கு பெருமைசேர்த்த பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் சார்பாக எனது உளமார்ந்த நன்றி - ஒ.பன்னீர் செல்வம் + "||" + On behalf of the people of Tamil Nadu, my heartfelt thanks to Prime Minister Modi for making Tamil proud - O. Panneer Selvam

