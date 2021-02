டென்னிஸ்

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: 300-வது வெற்றியை பதிவு செய்த ஜோகோவிச் + "||" + Djokovic Nets Major Milestone, Now For Zverev At Australian Open

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: 300-வது வெற்றியை பதிவு செய்த ஜோகோவிச்