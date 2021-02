உலக செய்திகள்

பைசர் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள கொரோனா தடுப்பூசியை அவசர தேவைக்கு பயன்படுத்த ஜப்பான் அரசு ஒப்புதல் + "||" + The Government of Japan has approved the use of the Corona vaccine manufactured by Pfizer for emergency purposes

பைசர் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள கொரோனா தடுப்பூசியை அவசர தேவைக்கு பயன்படுத்த ஜப்பான் அரசு ஒப்புதல்