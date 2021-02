தேசிய செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில் கேரளாவில் கூடுதலாக 15 ஆயிரம் வாக்குப்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்படும் - சுனில் அரோரா தகவல் + "||" + An additional 15,000 polling stations will be set up in Kerala in the Assembly elections - Sunil Arora informed

சட்டசபை தேர்தலில் கேரளாவில் கூடுதலாக 15 ஆயிரம் வாக்குப்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்படும் - சுனில் அரோரா தகவல்