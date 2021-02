சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் திஷா ரவி கைதுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம்

சென்னை,

மத்திய அரசின் வேளாண் சட்டத்தைக் கண்டித்து தலைநகர் டெல்லி எல்லையில் விவசாயிகள் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே, விவசாயிகள் குடியரசு தினத்தில் நடத்திய டிராக்டர் பேரணியில் வன்முறை வெடித்தது. காலிஸ்தான் ஆதரவாளர்களால்தான் இந்த வன்முறை தூண்டப்பட்டதாக டெல்லி போலீஸார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இந்தநிலையில் விவசாயிகள் போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் கிரேட்டா துன்பெர்க் டுவிட்டரில் கருத்தை பதிவு செய்தார். இந்த 'டூல்கிட்'டை பெங்களூருவைச் சேர்ந்த சூழலியல் ஆர்வலர் திஷா ரவி சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார்.

இதையடுத்து, திஷா ரவி மீது தேசத்துரோகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் டெல்லி காவல் துறை வழக்குப் பதிவு செய்தது. இதைத் தொடர்ந்து பெங்களூருவில் திஷா ரவியை டெல்லி போலீஸின் சைபர் பிரிவு நேற்று (பிப். 14) கைது செய்தது. கைது செய்யப்பட்ட திஷா ரவி, போலீஸாரால் நேற்று மாலை டெல்லி பாட்டியாலா ஹவுஸ் நீதிமன்ற வளாகத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு 5 நாள் போலீஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில் சுற்றுச்சூழலியல் ஆர்வலர் திஷா ரவி கைது செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் திஷா ரவி கைது செய்யப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.அரசை விமர்சிப்பவர்களை கொடுங்கோல் வழிகளில் அடக்குவது சட்டத்தின் ஆட்சி ஆகாது.

இளைஞர்களிடம் இருந்து எழும் எதிர்ப்பு குரல்களுக்கு மத்திய அரசு செவிமடுக்க வேண்டும் என்று பாஜக அரசைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என பதிவிட்டுள்ளார்.

Shocked by the police arrest of #DishaRavi on flimsy charges.



Silencing critics of the government through authoritarian means is not the rule of law.



I urge the BJP govt to desist from taking such punitive action & instead listen to the voices of dissent from young persons.