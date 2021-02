மாநில செய்திகள்

தமிழக வளர்ச்சி மற்றும் மக்களுக்கு முன்னேற்றம் தருவதே திமுகவின் இலக்கு - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + DMK's goal is to develop Tamil Nadu and bring progress to the people - MK Stalin

தமிழக வளர்ச்சி மற்றும் மக்களுக்கு முன்னேற்றம் தருவதே திமுகவின் இலக்கு - மு.க.ஸ்டாலின்