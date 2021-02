கிரிக்கெட்

யுவேந்திர சாஹல் குறித்து சாதி ரீதியாக பேசியதாக யுவராஜ் சிங் மீது வழக்கு + "||" + FIR against Yuvraj Singh over casteist remarks against Yuzvendra Chahal

