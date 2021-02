தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் 310 கி.மீ. நீள நீர்வழித்தடம் - முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + 310 km in Kerala. Long waterway - started by First Minister Binarayi Vijayan

கேரளாவில் 310 கி.மீ. நீள நீர்வழித்தடம் - முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் தொடங்கி வைத்தார்