தேசிய செய்திகள்

அடுத்த 2-3 வாரங்களில் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தொடங்கப்படும் - சுகாதார மந்திரி தகவல் + "||" + Vaccination of people over 50 years of age will begin in the next 2-3 weeks - Health Minister informed

அடுத்த 2-3 வாரங்களில் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தொடங்கப்படும் - சுகாதார மந்திரி தகவல்