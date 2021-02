மாநில செய்திகள்

சுங்கச்சாவடிகள் மூலமாக ரூ.38,000 கோடி வருமானம் கிடைத்து வருகிறது - மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி + "||" + Rs 38,000 crore is being earned through customs - Union Minister Nitin Gadkari

சுங்கச்சாவடிகள் மூலமாக ரூ.38,000 கோடி வருமானம் கிடைத்து வருகிறது - மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி