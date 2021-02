மாநில செய்திகள்

ஆளுநர் கிரண் பேடி நீக்கம்: புதுச்சேரி மக்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி - முதல்வர் நாராயணசாமி + "||" + India has removed Dr Kiran Bedi;This is a great victory for the people of Puducherry. CM V.Narayanasamy

