கிரிக்கெட்

இந்தியா-இங்கிலாந்து இடையிலான 3-வது டெஸ்ட் போட்டிக்கான அனைத்து டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்தது + "||" + Tickets for the 3rd Test between India and England have sold out

இந்தியா-இங்கிலாந்து இடையிலான 3-வது டெஸ்ட் போட்டிக்கான அனைத்து டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்தது