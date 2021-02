தேசிய செய்திகள்

கேரள சட்டசபை தேர்தலை ஏப்ரல் 1-6 நாட்களில் நடத்த வேண்டாம் என கிறிஸ்தவ அமைப்புகள் கடிதம் + "||" + Letter from Christian organizations not to hold Kerala Assembly elections on April 1-6

கேரள சட்டசபை தேர்தலை ஏப்ரல் 1-6 நாட்களில் நடத்த வேண்டாம் என கிறிஸ்தவ அமைப்புகள் கடிதம்