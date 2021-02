தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரிக்கு சேவையாற்ற வாய்ப்பளித்த மத்திய அரசுக்கு நன்றி - கிரண்பேடி + "||" + Thank you to the Central Government for the opportunity to serve Puducherry

புதுச்சேரிக்கு சேவையாற்ற வாய்ப்பளித்த மத்திய அரசுக்கு நன்றி - கிரண்பேடி