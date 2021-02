மாநில செய்திகள்

பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு தேதி அறிவிக்கப்பட்டதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை - செங்கோட்டையன் விளக்கம் + "||" + There is no confusion in the announcement of the Plus 2 public exam Sengottaiyan

பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு தேதி அறிவிக்கப்பட்டதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை - செங்கோட்டையன் விளக்கம்