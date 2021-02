மாநில செய்திகள்

எங்களை மீறி அரசியலில் யாரும் எதுவும் செய்துவிட முடியாது- டிடிவி தினகரன் + "||" + No one can do anything in politics beyond us- TTV Dhinakaran

எங்களை மீறி அரசியலில் யாரும் எதுவும் செய்துவிட முடியாது- டிடிவி தினகரன்