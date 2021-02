மாநில செய்திகள்

ராமநாதபுரம்- தூத்துக்குடி இயற்கை எரிவாயுக் குழாய் இணைப்புத் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Prime Minister Narendra Modi will dedicate to the nation Ramanathapuram-Thoothukudi Natural Gas pipeline today: Dharmendra Pradhan, Union Minister for Petroleum & Natural Gas

ராமநாதபுரம்- தூத்துக்குடி இயற்கை எரிவாயுக் குழாய் இணைப்புத் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்