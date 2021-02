மாநில செய்திகள்

புதிய திட்டங்கள் தமிழகம் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பயன்தரக்கூடியது - பிரதமர் மோடி + "||" + New projects will benefit not only Tamil Nadu but the entire country - Prime Minister Modi

புதிய திட்டங்கள் தமிழகம் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பயன்தரக்கூடியது - பிரதமர் மோடி