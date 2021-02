மாநில செய்திகள்

எய்ம்ஸ் திட்டம் அறிவித்து 7 ஆண்டுகள் ஆகியும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + It has been 7 years since the announcement of the AIIMS program and no progress - MK Stalin

எய்ம்ஸ் திட்டம் அறிவித்து 7 ஆண்டுகள் ஆகியும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை - மு.க.ஸ்டாலின்