மாநில செய்திகள்

விபத்து, உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்த 57 போலீசார் குடும்பத்துக்கு ரூ.3 லட்சம் நிவாரணம் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + Rs 3 lakh relief for the families of 57 policemen who died in accidents and illness - Chief Minister Palanisamy orders

விபத்து, உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்த 57 போலீசார் குடும்பத்துக்கு ரூ.3 லட்சம் நிவாரணம் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு