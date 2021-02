மாநில செய்திகள்

நெல்லை, தென்காசி மாவட்டங்களில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி இன்று தேர்தல் பிரசாரம் + "||" + Chief Minister Palanisamy is campaigning in Nellai and Tenkasi districts today

நெல்லை, தென்காசி மாவட்டங்களில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி இன்று தேர்தல் பிரசாரம்