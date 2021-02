தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியின் 5-வது பெண் துணை நிலை ஆளுநராக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பொறுப்பு ஏற்பு + "||" + Puducherry Tamilisai Soundararajan sworn in as Lieutenant Governor of Puducherry,

