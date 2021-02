தேசிய செய்திகள்

லடாக்கில் கடந்த 2 நாட்களில் 2வது முறையாக நிலநடுக்கம் + "||" + 2nd earthquake in Ladakh in last 2 days

லடாக்கில் கடந்த 2 நாட்களில் 2வது முறையாக நிலநடுக்கம்